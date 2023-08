卸し売り購入 値下中　M990v3 マイアミ　M990DT3 27cm スニーカー

メインカラー···グレー

Fresh Service×HI-TEC 27cm FSW-22-AC_134

人気モデル···new balance 990

箱無しですのでこの価格です。

990DT3

アメリカ国内に店舗を持つスニーカーチェーンDTLRとNew Balanceのコラボ商品。

New Balanceの定番モデルである990v3をマイアミビーチから着想を得たカラーリングにアレンジされています。

日本国内では販売されていない限定品となっております。

カラー:GREY/AQUA/PINK/ORANGE

サイズ:27.0cm

状態:新品未使用

ジョーダン3 レーザーブルー 28.5

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

