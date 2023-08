【最安値挑戦】 beans様売約済み トートバッグ

ANYA HINDMARCH アニヤハインドマーチ エコバッグ I AM A Plastic Bag Eyes Charm Shopper

アニヤ ハインドマーチ ANYA HINDMARCH イヤフォンポーチ ZANY I AM A PLASTIC AirPodsケース チャーム付き AIRPODSケース

ペットボトルを原料としたリサイクルキャンバスを採用したコレクション「I AM A PLASTIC BAG」。

本作はひょうきんで遊び心のある表情をイメージした「ZANY」の目玉モチーフを組み合わせたイヤホンポーチ。バックにはアイコニックなリボンモチーフをあしらい、ミニマルなサイズ感ながら高いクラフツマンシップを感じる仕上がりのひと品。

本品は全て鑑定済みの商品です。

以降購入先クラウンジュエルの説明を記載させていただきます。

本品は販売元である(クラウンジュエル)のバイヤーが1点ずつ査定されております。

査定時に、真贋確認も行っており偽物の買取は行っておりません。

万が一にも偽物であった場合は、返品保証

致しますので、安心してお買い求め下さい。

※ 商品写真はできる限り実物の色に近づけるように撮影しておりますが、お客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございますので予めご了承下さいませ。

商品の情報 ブランド アニヤハインドマーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

