人気のファッションブランド！ LEVIS リーバイス 501 リメイク オリジナル ビンテージ ヴィンテージ デニム/ジーンズ

カラー···ブラック

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丈···フルレングス

希少 ビッグサイズ リーバイス 550 バギー ブラックデニムパンツ ルーズ

シルエット···ストレート

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股上···レギュラー

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季節感···春、夏、秋、冬

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ハリウッドランチマーケットジーンズ W32

こちらは近年、価格が高騰しているリーバイスブラックデニム501の一点物のパンツになります。リーバイス古着として20年ほど前に購入し、ボタンフライにリーバイス表記、バックポケットはアーキュエイトステッチ、遊び心が詰まったこだわりのある秀逸なリメイク物です。

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昨今、2000年代のリーバイスも古着としての価値が上がっておりますので、この機会にいかがでしょうか。

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▼コンディション

■最終値下げ■DSQUARED2 21AW バイカー デニム(52)

特に目立つ汚れや、リペア箇所はありません。古着慣れした方の入札をお願い致します。

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▼スモールeタイプ表示の赤タブ

バンソンポパイ&スカルパンツ

・バックポケット裏シングルステッチ

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▼サイズ(実寸)

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・ウエスト：約38.5cm(平置き×2)

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・股下：約77cm

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・裾幅：約19cm

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・総丈：約99.5cm

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マインデニム 登坂広臣

▼サイズはメジャーを使い採寸しております。素人による採寸ですので多少の誤差があるかもしれませんがご了承下さい。

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▼この他にもビンテージ古着を多数出品しておりますので宜しければご覧下さい。

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○商品の画像はお客様のモニターの設定により、色味に違いが発生してしまう場合もございますのでご了承下さい。

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▼状態に関しまして、汚れやダメージ等の見落とし、素材や色の都合上やむを得ない僅かな色褪せやくすみなどがあるかもしれませんが、画像をご確認頂き個人保管をご理解の上でお願いします。一応年月が経っているものですのでビンテージをご理解下さいませ。現行モデルにおけるような新品では御座いませんので神経質な方はご遠慮下さい。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···ブラック丈···フルレングスシルエット···ストレート股上···レギュラー季節感···春、夏、秋、冬こちらは近年、価格が高騰しているリーバイスブラックデニム501の一点物のパンツになります。リーバイス古着として20年ほど前に購入し、ボタンフライにリーバイス表記、バックポケットはアーキュエイトステッチ、遊び心が詰まったこだわりのある秀逸なリメイク物です。昨今、2000年代のリーバイスも古着としての価値が上がっておりますので、この機会にいかがでしょうか。▼コンディション特に目立つ汚れや、リペア箇所はありません。古着慣れした方の入札をお願い致します。▼スモールeタイプ表示の赤タブ・バックポケット裏シングルステッチ▼サイズ(実寸)・ウエスト：約38.5cm(平置き×2)・股下：約77cm・裾幅：約19cm・総丈：約99.5cm▼サイズはメジャーを使い採寸しております。素人による採寸ですので多少の誤差があるかもしれませんがご了承下さい。▼この他にもビンテージ古着を多数出品しておりますので宜しければご覧下さい。○商品の画像はお客様のモニターの設定により、色味に違いが発生してしまう場合もございますのでご了承下さい。▼状態に関しまして、汚れやダメージ等の見落とし、素材や色の都合上やむを得ない僅かな色褪せやくすみなどがあるかもしれませんが、画像をご確認頂き個人保管をご理解の上でお願いします。一応年月が経っているものですのでビンテージをご理解下さいませ。現行モデルにおけるような新品では御座いませんので神経質な方はご遠慮下さい。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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