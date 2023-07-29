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人気のファッションブランド！ LEVIS リーバイス 501 リメイク オリジナル ビンテージ ヴィンテージ デニム/ジーンズ

商品の説明

カラー···ブラック
Polar Skate bigboy Jeans デニム　teal black
丈···フルレングス
希少 ビッグサイズ リーバイス 550 バギー ブラックデニムパンツ ルーズ
シルエット···ストレート
リゾルトのジーンズ712 W29
股上···レギュラー
LEVIS55501
季節感···春、夏、秋、冬
極美品✨ ニードルス beams別注 ヒザデルパンツ デニム ワイドペインター

ハリウッドランチマーケットジーンズ W32
こちらは近年、価格が高騰しているリーバイスブラックデニム501の一点物のパンツになります。リーバイス古着として20年ほど前に購入し、ボタンフライにリーバイス表記、バックポケットはアーキュエイトステッチ、遊び心が詰まったこだわりのある秀逸なリメイク物です。
NORTON JEANS STAMPD×monkey time別注
昨今、2000年代のリーバイスも古着としての価値が上がっておりますので、この機会にいかがでしょうか。
90s grind バギーデニム jnco kikwear silvertab

HELLERS CAFE WAREHOUSE Nonpareil
▼コンディション
■最終値下げ■DSQUARED2 21AW バイカー デニム(52)
特に目立つ汚れや、リペア箇所はありません。古着慣れした方の入札をお願い致します。
44 青タグ　DSQUARED2 タイディ　バイカー　デニム　ジーンズ

美品！Name. ジョグデニム！スウェットデニム！日本製！

N.HOOLYWOOD × MADNESS デニムパンツ
▼スモールeタイプ表示の赤タブ
バンソンポパイ&スカルパンツ
・バックポケット裏シングルステッチ
HYSTERIC GLAMOUR カラーパンツ　グリーン　サイズ　M

【リーバイス　ノベルティ付】LEVISヴィンテージデニム写真集　2冊セット

アンダーカバー　85デニム　サイズ30
▼サイズ(実寸)
RRL インディゴ　ウィップコード　パンツ
・ウエスト：約38.5cm(平置き×2)
JADED LONDON BLUE COLOSSUS FIT JEANS
・股下：約77cm
E.TAUTZ　CORE FIELD TROUSER DENIM
・裾幅：約19cm
stussy ss-link big ol' jeans 32サイズ
・総丈：約99.5cm
SUPPLIER サプライヤー パンツ パーカー

マインデニム　登坂広臣
▼サイズはメジャーを使い採寸しております。素人による採寸ですので多少の誤差があるかもしれませんがご了承下さい。
Stussy WORLDWIDE BIG OL' JEANS ジーンズ 34

simply complicated BOYFRIEND JEAN
▼この他にもビンテージ古着を多数出品しておりますので宜しければご覧下さい。
90年代　日本製デニムパンツ　BIG JOHN ビッグジョン　紫色

新品 PT05 春夏 ストレッチ ジーンズ スリム ライム W32 Lサイズ
○商品の画像はお客様のモニターの設定により、色味に違いが発生してしまう場合もございますのでご了承下さい。
名作D2ディースクエアードブリーチペンキリペアデストロイビッグブラザーデニム

90s リーバイス シルバータブ デニム
▼状態に関しまして、汚れやダメージ等の見落とし、素材や色の都合上やむを得ない僅かな色褪せやくすみなどがあるかもしれませんが、画像をご確認頂き個人保管をご理解の上でお願いします。一応年月が経っているものですのでビンテージをご理解下さいませ。現行モデルにおけるような新品では御座いませんので神経質な方はご遠慮下さい。

美品 90s ラングラー USA製 13MWZWK W34L38 ブラックデニム

商品の情報

商品のサイズS
ブランドリーバイス
商品の状態目立った傷や汚れなし

EVISU evisu NO2 2001 36×35 赤耳

ISSEY MIYAKE MEN イッセイミヤケ ツイスト加工 デニムパンツ

22ss CIOTA デニム　33 ストレート　ライトブルーダメージ

デンハム 32 ジーンズ デニム インディゴ 日本

エドウィン ベルボトム デニム ジーンズ パンタロン 1058 70s 80s

リーバイス 501 ペンキ デニム インディゴ ギャラリーデプト vintage

専用　レア美品　バーバリー　デニム　ジーンズ　34ー32　プレート付き　チェック

リーバイス 501XX 37501 -0015 BIG-E デニムパンツ

Ｇ−STAR RAW 　ジースターロウ
カラー···ブラック丈···フルレングスシルエット···ストレート股上···レギュラー季節感···春、夏、秋、冬こちらは近年、価格が高騰しているリーバイスブラックデニム501の一点物のパンツになります。リーバイス古着として20年ほど前に購入し、ボタンフライにリーバイス表記、バックポケットはアーキュエイトステッチ、遊び心が詰まったこだわりのある秀逸なリメイク物です。昨今、2000年代のリーバイスも古着としての価値が上がっておりますので、この機会にいかがでしょうか。▼コンディション特に目立つ汚れや、リペア箇所はありません。古着慣れした方の入札をお願い致します。▼スモールeタイプ表示の赤タブ・バックポケット裏シングルステッチ▼サイズ(実寸)・ウエスト：約38.5cm(平置き×2)・股下：約77cm・裾幅：約19cm・総丈：約99.5cm▼サイズはメジャーを使い採寸しております。素人による採寸ですので多少の誤差があるかもしれませんがご了承下さい。▼この他にもビンテージ古着を多数出品しておりますので宜しければご覧下さい。○商品の画像はお客様のモニターの設定により、色味に違いが発生してしまう場合もございますのでご了承下さい。▼状態に関しまして、汚れやダメージ等の見落とし、素材や色の都合上やむを得ない僅かな色褪せやくすみなどがあるかもしれませんが、画像をご確認頂き個人保管をご理解の上でお願いします。一応年月が経っているものですのでビンテージをご理解下さいませ。現行モデルにおけるような新品では御座いませんので神経質な方はご遠慮下さい。

商品の情報

商品のサイズS
ブランドリーバイス
商品の状態目立った傷や汚れなし

人気のファッションブランド！ LEVIS リーバイス 501 リメイク オリジナル ビンテージ ヴィンテージ デニム/ジーンズ

2分钟前

人気のファッションブランド！ LEVIS リーバイス 501 リメイク オリジナル ビンテージ ヴィンテージ デニム/ジーンズ

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LEVIS リーバイス 501 リメイク オリジナル ビンテージ ヴィンテージ

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LEVIS リーバイス 501 リメイク オリジナル ビンテージ ヴィンテージ

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