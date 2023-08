★フォロー割のご案内★

フォローして下さった方には、合計金額に応じて下記のようにお値下げさせて頂きます。

〜2999円→100円OFF

〜4999円→200円OFF

〜9999円→300円OFF

10000円〜→500円OFF

★おまとめ買いで更にお値引きさせて頂きます。ご相談ください。

コメント欄に【フォロー割】【まとめ買い希望】とコメント下さい。お値下げ致します。

⚠️必ず購入前にコメントください。購入後の値下げはできません。

■ブランド名:adidas

■アイテム名: トラックトップ

■サイズ表記: 36

着丈(cm):58

身幅(cm):44.5

肩幅(cm):36

袖丈(cm):60

※平置き採寸

■カラー: ホワイト × ブラック

※最初の写真はデザインが分かりやすいようあえて明るくしています。

■状態ランク: 【B】

左袖と背中に目立たない薄汚れあり。

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能

【N】新品、展示品、デッドストックなど。

【JUNK】ジャンク品

※古着故の多少の着用感や細かな汚れなどがある場合がございます。

※状態ランクは当方の状態価値観になります。

※あくまで古着という事をご理解の上、ご注文よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アディダス 商品の状態 やや傷や汚れあり

