【ギフ_包装】 インディヴィ大きいサイズワンピース その他

INDIVI 大きいサイズワンピース

インディヴィ大きいサイズワンピース

家族が知人より試着程度で譲り受け保管していたものです。

全体的にゆったりしています。

胸元もファスナーで開きますし、袖口も広いです。ですが、写真の通りスッキリシルエットで、とても綺麗なワンピースです。

ファスナーがあることと、腰に大きめのベルトリボンがついていることで目線が縦にいき、ゆったりした着心地ながらスラッと見えると思います。ベルトをつけなくても、腰部分は軽くゴムが入っているので少しキュッと女性らしいデザインでかわいいです。

サイズ48

身幅約52~53㎝

※素人採寸です、誤差はあると思います。

採寸についてプロフィール記載済み

ペチコートつき

ワンピース

■小さく折り畳み発送します。保管シワ、畳みシワ出来ますので気になるかたはお控えください

■ゆうゆうメルカリ便からくらくメルカリ便のどちらかを利用します。発送前に変更する場合があります。特に変更の連絡はしません。ご理解いただけるかたのみお願いします。

■しばらく個人で保管していたものです。完璧を求めるかたはこちらで購入せず店頭にてお買い求めください。

17800

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) ブランド インディヴィ 商品の状態 未使用に近い

