商品名Bob Marley ボブマーリー ラップONIETA vintage レゲエ

ポイント90年代ボブ・マーリーのラップ風デザインのTshirt。なんと言っても雰囲気抜群かと。

大人気のONIETAタグ、程よいダメージとフェード。まさにvintageらしい一点物のcondition。

古着は一期一会。今後出会うこともないでしょう!

この機会にぜひ!

状態 中古

⚫サイズXL

着丈71cm 肩幅57cm 身幅61cm 袖丈22cm

ヴィンテージ(ビンテージ)、古着がお好きな方ぜひどうぞ!

送料無料、即購入可能❗️

最後まで閲覧頂きありがとうございました!

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 やや傷や汚れあり

