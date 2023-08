>ADT23458RDm

★ご覧いただきありがとうございます。評価3千超の自作工房HMPFです。

⚠️価格交渉、各種依頼(違う色で作れますか、xxは作れますかなど)はご遠慮下さい

⚠️通販のようにそのままご購入ください(在庫確認、購入確認、購入後挨拶、全て不要)

⚠️専用取置、ゆうゆうメルカリ便、コンビニ受取、局留め←全て未対応

-

★ロング6ヶ月保証(詳細はプロフ参照)。自作ペダル多数出品中。検索→ #HMPF

★本家の良さはそのままに高品質化や低ノイズ化等の独自の改善や工夫をした当工房オリジナル基板で製作。市販基板やネットのレイアウトのコピーではありません。

-

⚠️ケースメーカー塗装品なので少し気泡や小傷などあります

-

★概要

JHS The AT(Andy Timmonsシグネチャーモデル)の回路図を参考に製作。

マーシャルJCM800のトーンを出すJHS Angry Charlieを基準にアンディ・シモンズのトーンに合うように回路設計されています。

ちなみにAT+は前段にブースターが付いていますが、その部分はほぼSHOです。

(以下本家解説より引用)

EQはローパス・フィルター。AIRコントロールはもう1つのローパス・フィルターですが、マーシャルの“High Treble”の周波数帯にのみフォーカスしています。

スイッチはヘッドルームを調節します。上から25W/100W/50Wになっており、これらはチューブアンプの異なる出力を再現したもので100Wが一番音量が大きく、50Wが中間で、25Wが一番音量が小さくなりますがよりドライブが得られます。

★仕様

・中央ミニスイッは上から25W/100W/50W

・センターマイナスの9-18Vアダプター(電池内蔵不可)

・フットスイッチ:音質劣化の無いトゥルー・バイパス仕様

・サイズ:約横60縦110高さ30mm(突起物除く)

・ノブ表記はシールです

自作JHS The AT(Andy Timmonsモデル)/銀/18V対応



#自作エフェクター

#エフェクター

エフェクトタイプ...オーバードライブ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

