2022年新作 ② パネル抽選券40枚 HMV SHIBUYA 加藤史帆 アイドル

※商品説明欄、プロフィール必読

即購入可 購入時コメント不要

※※※お値下げはまとめ購入時のみ※※※

単品でのお値下げ交渉は、説明欄を読んでいないと判断し基本的に返信しません。

加藤史帆 1st写真集 #会いたい

HMV SHIBUYA

パネル抽選券40枚

水濡れ対策をして発送致します。

#kitsunechan

#kitsunechan加藤史帆

#kitsunechan日向坂46

#kitsunechan会いたい

#kitsunechan写真集

#kitsunechan応募

【発送方法】

らくらくメルカリ便

+50円でゆうゆうメルカリ便に変更可能

【注意】

丁寧に扱っているつもりですが、素人保管の為気になる方はご遠慮ください。

発送にお時間頂く場合がございます。

下記、発送までの日数をきちんとご覧になってからご購入下さい。

※商品説明欄、プロフィールきちんと読んでいないと判断した場合、お取引のお断りやブロックをさせて頂くことがあります。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

