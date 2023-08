フォロー割引実施中!

マリテフランソワジルボーバギーデニムストリート古着w38極太b系刺繍y2kメンズ

プロフィールをご覧ください。

Whiz 有刺鉄線 デニム ジーンズ 希少 36



■【B-28】VALENTINO ダメージジーンズ/MJ220927009



THE FLAT HEAD LOT 3005SPC スペシャルカスタムジーンズ



ビンテージリーバイス 501ビックE

FDMTL

40s USA製 CAN’T BUST’EM ロガーデニム 股リベ ペインター

ファンダメンタル

◼️polar '93! CORDS - BRASS 34/32

パッチワークデニム

テンダーロイン tenderloin デニム BDP パンツ



美品 定価1.9万円 00s VINTAGE ブーツカットデニム y2k



Levi'sリーバイス501タイプ物BIG Eビンテージ60s 濃紺リペア無し

●サイズ

DENHAM RAZOR made in japan

W28

DSQUARED2 スケーター50



KAZ様専用★ヒステリックグラマー スタッズペイントデニム



NEIGHBORHOOD ネイバーフッド サベージデニム パンツ M ベーシック

●詳細サイズ/平置き寸法(素人採寸ですので多少の誤差はお許しください)

john lawrence sullivan wide denim



THE FLAT HEAD



Dsquared2 ディースクエアードのデニム

ウエスト: 約76㎝

新品 DSQUARED2 ブルージーンズ 42サイズ NCL

わたり幅: 約28㎝

shinya official Dunois デニムパンツ comoli

股上: 約25㎝

RRL DENIM STRAIGHT 【MADE IN USA】

股下: 約62㎝

STUSSY SPRAY DYE BIG OL' JEANS

裾幅: 約14.5㎝

FADE BLACK BAGGY JEANS 2028P デニムパンツ

総丈: 約88㎝

Auberge オーベルジュ ピケ 5ポケットパンツ



22AW ディースクエアード ブラックデニム 44 クールガイ COOL GUY



selleglant selle glantリジットデニムロールアップパンツM❗️



BALMAIN (バルマン)クラッシュデニム SIZE:31



LEVI’S S702XX 96年 日本製 デニムパンツ リーバイス BIGE



SAINT LAURENT デニムパンツ 29インチ

-------------------------------

Ksubi VANWINKLE デニム



廃盤 バーバリー ジーンズ デニム W30 古着 メンズ ジーパン SJ1229



GUCCI デニム 30

★質問があればお気軽にコメントください。

80s Levi's 501 ハチマル made in USA



90'sビンテージ古着!アメリカ製 Levi's 501 先染めグレー デニム



バーバリー 廃盤 ジーンズ デニム W30 古着 メンズ ボトムス SJ1228

〜発送方法〜

EVISU エヴィス ビックカモメ デニム パンツ 古着 トラヴィス w38



MEDM デニムパンツ デニム パンツ ジーンズ ジーパン Gパン L 1

発送方法につきましては基本簡易包装となり商品によっては圧縮して梱包する場合もありますのでその際のシワなどはご了承ください。

00s W40 極太 アカデミクス ワイド デニム バギーパンツ 刺繍 b系



ウエアハウス 1000XX デニムパンツ サイズW31

また、プレゼント用でご購入される方は申し訳ございませんがラッピング等は受け付けておりませんのでご理解のほどよろしくお願いします。

フルカウント1109XX W33



希少レア501青ミミ?黒耳?サークルRタブ



40インチ 00's Levi's SILVER TAB "LOW+LOOSE"

■注意事項■

EXAMPLE DENIM TRACK PANTS

こちらは古着になります。多少の使用感や傷みなどはありますので神経質な方はご遠慮ください。

orSlow × BEAMS 別注 Dad's Denim Black 2



【希少・美品】リーバイス 501 bigE



DSQUARED2ダメージデニム ジーンズ



AONE4SURE x ILOVEUIHATEU ANIME PANTS パンツ



希少 マスターピース スラブデニム ブラック XL



リーバイス501 150周年 バナープリント



EVISU デニム 30×35

#90s #90sストリート#ストリート #HIPHOP #スケーター #古着男子 #古着女子 #ユニセックス #ヴィンテージ #ビンテージ#vintage#used#オールド#オーバーサイズ#ビッグサイズ #アウトドア #ゆるだぼ#総柄#レトロ#大きめ#おしゃれ#個性的#アメカジ#デニム#ジーンズ#ジーパン#FDMTL#ファンダメンタル

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ファンダメンタル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

フォロー割引実施中!プロフィールをご覧ください。FDMTLファンダメンタルパッチワークデニム●サイズW28●詳細サイズ/平置き寸法(素人採寸ですので多少の誤差はお許しください)ウエスト: 約76㎝わたり幅: 約28㎝股上: 約25㎝股下: 約62㎝裾幅: 約14.5㎝総丈: 約88㎝------------------------------- ★質問があればお気軽にコメントください。〜発送方法〜発送方法につきましては基本簡易包装となり商品によっては圧縮して梱包する場合もありますのでその際のシワなどはご了承ください。また、プレゼント用でご購入される方は申し訳ございませんがラッピング等は受け付けておりませんのでご理解のほどよろしくお願いします。■注意事項■こちらは古着になります。多少の使用感や傷みなどはありますので神経質な方はご遠慮ください。#90s #90sストリート#ストリート #HIPHOP #スケーター #古着男子 #古着女子 #ユニセックス #ヴィンテージ #ビンテージ#vintage#used#オールド#オーバーサイズ#ビッグサイズ #アウトドア #ゆるだぼ#総柄#レトロ#大きめ#おしゃれ#個性的#アメカジ#デニム#ジーンズ#ジーパン#FDMTL#ファンダメンタル

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ファンダメンタル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

定価104,500円❗️新品・未使用❗️ディースクエアード デニム検討中【PMJ】カフェレーサー デニム70s 80s Vintage ベルボトム デニム サイドスリット y2k【リメイクデニム 刺繍デザイン フレア Y2K 奇抜 青 カラフル古着】Y’s コットンストレッチデニムパンツLEVI'S VINTAGE CLOTHING S501xx 1944大戦モデルジョンローレンスサリバンデニムワイドパンツMサイズ