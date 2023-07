カラー···ブラック

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド カルバンクライン 商品の状態 新品、未使用

カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)Calvin Klein カルバンクライン ARCHIVE リラックス クルーネックTシャツBTS JK グク着用モデル メンズXS サイズ日本の正規店で購入しました。写真6枚目で確認してください。シール2枚ショップの紙袋も一緒におつけします。完売品。再販の予定はないそうです。(ショップの店員さんに聞きました)100% 綿未使用品でタグ付です。自宅保管なので、ご理解の程よろしくお願いします。メンズのXSなので、女性の方でも着て頂けます。丈が若干短く、今っぽいデザインです。インしても可愛いですよ。気に入って買ったので、出品に悩んでいます。これ以上の値下げはごめんなさい。急に取り消す事があると思いますので、ご了承下さい。

