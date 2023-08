国内外の人気 CELINE　セリーヌ　ラゲージ　ファントム　ベージュ ハンドバッグ

CELINE セリーヌ ラゲージ ファントム ベージュ

*お互い気持ちよくお取引きをする為に、ご購入、コメント前には必ずプロフィールをお読みください。

*気になる点はできる限り1度にまとめてコメントください。

*中古品・自宅保管になりますので、ちょっとしたダメージ等気にされる方・かなり神経質な方のご購入はご遠慮ください。

———————————–+++————————————

セリーヌのラゲージファントムです☆

季節や服装などにも左右されない人気のデザインです☆

幅が大きく両サイドに広がっているので、大容量で荷物もたっぷり入ります☆

———————————–+++————————————

☽素材

レザー

☽状態

内ポケットに若干ペン汚れがございますが、内側なので気にならないかと思いますが神経質な方はご遠慮ください。

レザー部分は擦れなどもなく全体的には綺麗な状態です。

☽色

ベージュ ゴールド金具

☽サイズ

《約》 H27.0m × W30.0cm × D24.0cm

☽付属品

保存袋

☽購入先

国内正規店

質屋・古物市場

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

CELINE #28152 HE

ハンドバッグ ファントムラゲージ 正規品

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

