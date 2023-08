☆☆☆お願い☆☆☆

購入お手続き/ご質問コメントの前に、当方のプロフ並びに商品説明文を必ずご一読ください。

購入された方は双方を全て了承の上でお手続きされたものと見なします。

また記載事項を無視したコメント等には返信いたしません。

overE(オーバーイー)

ロングキャミワンピース

色:ブラック

サイズ:96

状態:中古(2〜3度着用)

※裾上げしています。詳しくは写真ならびに以下説明文をご覧ください。

バストの大きな方向けのアパレルブランドoverEのロングキャミワンピースです。

色はブラック、サイズは96です。

2022年発売のアイテムで、ブラックは比較的早く完売したように記憶しています。

2〜3回程度着用の中古品です。

目立つような難はなく、状態はかなり良いと判断しております。

オールシーズン着ていただける素材感です。

身長152cmの私には着丈が長かったため、約7cmほどの裾上げをしてあります。

お直し屋さんに出しましたので、始末も綺麗に仕上がっています(写真10枚目参照)。

私ですとふくらはぎの下あたりに裾が来て、足首は完全に見える丈になりました。

写真5枚目のモデルさんが身長154cmでマキシ丈になっていますが、ここまでの長さはありませんのでご留意ください。

一般的な洋服とはサイズが異なります。写真6枚目をご参照ください。

写真1枚目〜5枚目は公式サイトからお借りしています。

発送の際は折りたたみますのでご了承ください。

コメント歓迎いたしますが、事前に当方のプロフをきちんとお読みください。

礼儀知らず、常識外れな行為をされた方はお断り&即ブロックいたします。

素人による自宅保管品の出品です。ご理解くださる方のみお願いいたします。

返品・クレームはお断りいたします。

#ハートクローゼット

#overE

#ニッセングラマー

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

袖丈···袖なし

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

