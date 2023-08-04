宅配 unknown London HCW ジップパーカー限定値下げ パーカー

カラー···ブラック

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袖丈···長袖

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柄・デザイン···その他

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季節感···春、秋、冬

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10回ほどしか着用していません

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みたところストーンのかけもないです

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ですが、素人保管ですので神経質な方はご遠慮ください。トラブル防止です

テック上s 下mサイズ

Lサイズです

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アンノウン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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