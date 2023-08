ご購入前にプロフィールの確認をお願い致します。

○アイテム

COACH コーチ 70336

シグネチャー トートバッグ ハンドバッグ

ビジネスバッグ

大容量 パソコン A4 収納可能

肩掛け 肩がけ 手持ち 手提げ

ロゴマーク ブランドロゴ

レザー 本革 革

グレー ブラック ブラウン ホワイト

メンズ レディース ユニセックス

デイリーユース ビジネスユース

通勤通学 ビジネス

お出かけ お買い物 デート

旅行 トラベル サブバッグ

○購入元

大手ブランド買取店

ストアのオークション(鑑定済み)

○仕様

フック開閉式オープンポケット

外側

・フリーポケット ×2

内側

・ファスナー開閉式ポケット ×1

・フリーポケット ×4

○サイズ

横上 : 42cm

横下 : 35cm

高さ : 36cm

まち : 11cm

ハンドル 46cm(肩掛け可能)

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

比較的美品で 、

目立った汚れや傷なども少ない為

まだまだ長くご着用いただけるかと思います。

※あくまで個人的な主観です。神経質な方はご購入をお控え下さい。

○カラー

グレー

○素材

レザー

○シリアル

70336

(写真10枚目参考)

○付属品

本体

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

