Travis Scott × Fragment × Nike Air Jordan 1 Low

コムドットひゅうがさん着用のTravis×fragmentのコラボの1足です。

コムドットひゅうがさんの他にコムドットやまとさん、中町綾さん、木村拓哉さん、工藤静香さんなどの著名人が着用されているものです。

NIKE AIR JORDAN 1 LOW OG SP

トラヴィススコット

フラグメント

カラー:SAIL/BLUE/BLACK

サイズ:US9.0 / JP27.0cm

箱付き、シューレース付き

箱はそこまで状態がよくありません。

ご理解頂ける方のみよろしくお願いします。

都内のセレクトショップにて購入後、3回晴天時に着用しました。商品状態は画像にて確認いただき、不明な点ございましたらコメントにてご質問ください。

Nike

ナイキ

Air Jordan 1

エアジョーダン1

Travis Scott

トラヴィススコット

Fragment

フラグメント

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

Travis Scott × Fragment × Nike Air Jordan 1 Lowコムドットひゅうがさん着用のTravis×fragmentのコラボの1足です。コムドットひゅうがさんの他にコムドットやまとさん、中町綾さん、木村拓哉さん、工藤静香さんなどの著名人が着用されているものです。NIKE AIR JORDAN 1 LOW OG SPトラヴィススコットフラグメントカラー:SAIL/BLUE/BLACKサイズ:US9.0 / JP27.0cm箱付き、シューレース付き箱はそこまで状態がよくありません。ご理解頂ける方のみよろしくお願いします。都内のセレクトショップにて購入後、3回晴天時に着用しました。商品状態は画像にて確認いただき、不明な点ございましたらコメントにてご質問ください。NikeナイキAir Jordan 1エアジョーダン1Travis ScottトラヴィススコットFragmentフラグメント

