日本未発売!韓国限定 WHITE LABELのナイロンジャケットです!

■商品名:VUNTUT EX V JACKET 1 SP

■型番:NI3NM51P

■サイズ 100(L)

着丈約67,肩幅46,身幅55,袖丈65(cm)

■購入先 韓国正規ノースフェイス

ユニセックスなので男女どちらでも着て頂けます。

※個人で採寸しているため、多少の誤差がある場合はご容赦下さい。

インスタグラムやTwitterで話題!

韓国限定ノースフェイス「WHITE LABEL(ホワイトレーベル)」

男女ともに支持率の高い「THE NORTH FACE(ザノースフェイス)」。

実は韓国限定レーベルがあることをご存じですか?日本で売られているノースフェイスより比較的低価格で、国内では取り扱いが少なく、被りにくいデザインのアイテムが豊富。最近ではファッション好きなインスタグラマーやツイッタラーさんがこの情報を拡散したり、着用したりして盛り上がっています。

新品、未使用、タグ付き

即購入OKです。

原則24時間以内 匿名発送いたします。

※その他ノースフェイス多数 出品中です。

おまとめ買いでお値引き可能です。

下記検索ワードで一覧がご覧になれます。

#ノースフェイスmegu2005

#ホワイトレーベルmegu2005

日本未発売

海外限定

USAモデル

THENORTHFACE

ザ・ノースフェイス

ノースフェイス

ボストンバッグ

ダッフルバッグ

リュック

旅行

カバン

ザノース

ショルダーバッグ

bag

バークレー

リュック

バックパック

新品未使用

アウトドア

キャンプ

トレッキング

登山

パタゴニア

THENORTHFACE

モンベル

マムート

アークテリクス

パタゴニア

コロンビア

フェニックス

ロンT

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

日本未発売!韓国限定 WHITE LABELのナイロンジャケットです!■商品名:VUNTUT EX V JACKET 1 SP■型番:NI3NM51P■サイズ 100(L)着丈約67,肩幅46,身幅55,袖丈65(cm)■購入先 韓国正規ノースフェイスユニセックスなので男女どちらでも着て頂けます。※個人で採寸しているため、多少の誤差がある場合はご容赦下さい。インスタグラムやTwitterで話題!韓国限定ノースフェイス「WHITE LABEL(ホワイトレーベル)」男女ともに支持率の高い「THE NORTH FACE(ザノースフェイス)」。実は韓国限定レーベルがあることをご存じですか?日本で売られているノースフェイスより比較的低価格で、国内では取り扱いが少なく、被りにくいデザインのアイテムが豊富。最近ではファッション好きなインスタグラマーやツイッタラーさんがこの情報を拡散したり、着用したりして盛り上がっています。新品、未使用、タグ付き 即購入OKです。原則24時間以内 匿名発送いたします。※その他ノースフェイス多数 出品中です。おまとめ買いでお値引き可能です。下記検索ワードで一覧がご覧になれます。#ノースフェイスmegu2005#ホワイトレーベルmegu2005日本未発売海外限定USAモデルTHENORTHFACEザ・ノースフェイスノースフェイスボストンバッグダッフルバッグリュック旅行カバンザノースショルダーバッグbagバークレーリュックバックパック新品未使用アウトドアキャンプトレッキング登山パタゴニアTHENORTHFACEモンベルマムートアークテリクスパタゴニアコロンビアフェニックスロンT

