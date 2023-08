■ブランド

FRAY I.D

(フレイアイディー)

■カラー: ブルー系

■サイズ:タグ表記サイズ F

身幅 36cm

着丈 113cm

肩幅 38cm

袖丈 22cm

※平置きでの採寸となります。

素人の採寸ですので、若干の誤差はご了承ください。

■状態

裏地の裾にほつれがあります。(7枚目画像)

裏地なので気にならないと思います。

それ以外は目立ったシミ汚れダメージなく美品です◎

《定価:23,100円》

■アイテム説明

すっきりとしたネックラインと、

高めに切り替えたハイウエスト、

スカートに描かれた立体的な織り柄、

どの角度から見ても上品な印象のワンピースです。

袖口と裾をスカラップ仕様ニットにし、

よりエアリーさをプラスしました。

春夏には一枚で、寒い日には

ジャケットやカーディガンを羽織ったりと、

オールシーズン着用できます。

FRAY.ID フレイアイディー スカラップジャガードニットワンピース ブルー 青 ロング丈 ミディアム丈 結婚式 二次会 お食事会 お呼ばれ パーティ オケージョン フォーマル お仕事 通勤 デイリー お出かけ セレモニー 半袖 春夏秋冬 通年 オールシーズン

その他レディース服、組曲、23区、自由区、J.PRESS 、anysisなどのオンワード樫山系列、多数出品しております。

#yellow出品一覧

ぜひご覧下さいませ♪

*厚みの関係でらくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便に変更、圧縮での梱包になる場合がございますのでご了承ください。

■素人の検品ですので、慎重に確認はしておりますが見落とし、感じ方の違いがあるかもしれません。

used品にご理解下さる方のご購入をお願い致します。

6-17-42

袖丈···半袖

カラー···ブルー

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド フレイアイディー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

