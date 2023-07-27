有名ブランド Herman 《美品》Ron ロンハーマン 定価3.5万程 アーミーシャツ シャツ

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商品の情報
商品のサイズ
M
ブランド
ロンハーマン
商品の状態
未使用に近い
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商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。以下お読みいただき、御購入をお待ちしています。《スタート価格より¥2600引き》【商品の説明】商品名 : Ron Herman アーミーシャツブランド・メーカー：Ron Hermanサイズ： M(着丈70・身幅50・肩幅45.5・袖丈64.5)cm素材：・コットン100%（コットンツイル）カラー：washed navy (元々褪せ感あるネイビー)生産国：MADE in JAPAN定価：¥35,000-程ロンハーマンのアーミーシャツ。フロントにフラップ付きのポケット、上腕付近にあるロールアップ用のボタンなど、軍物のデザインを踏襲したアイテムです。コットンツイル生地はしっかりした厚みもありつつ、柔らかな肌触り。スリムストレートなシルエットのパンツと合わせるとバランス良く着用いただけるアイテムです。【商品の状態】使用状況 :中古/未使用に近い美品(着用1.2回程で使用感なく、未使用に近いお品物)注意事項 :神経質な方はご遠慮くださいませ。【その他】#stocktheroom不明点はご質問ください。