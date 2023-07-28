●日本正規品● oamc ジップシャツ シャツ

カラー···ブラック
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新品未使用品です。
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身幅62㎝
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2点購入した為、未着用品を売却します。
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売れなければ自分で着用する為、値下げは出来ません。
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宜しくお願いします。
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|オーエーエムシー
|商品の状態
|新品、未使用
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カラー···ブラック新品未使用品です。トゥモローランド別注身幅62㎝着丈82㎝肩幅53㎝2点購入した為、未着用品を売却します。売れなければ自分で着用する為、値下げは出来ません。宜しくお願いします。
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|オーエーエムシー
|商品の状態
|新品、未使用