海外並行輸入正規品 ON-U LIFE オンユーライフ　バーナーテーブル テーブル/チェア

MY ON CAMPING GAS STOVE TABLE(バーナーテーブル)

新品未使用

横70cm×縦38.5cm×高さ39cm

テーブル高低30~39cm調節可能

素材:天板底板/白樺合板

脚:アルミ合金

重量:テーブルフレーム+底板+専用バッグ 計4kg 取説付き

テーブル最大荷重20kg以内でご使用ください

※バーナー、プレートは別途購入商品です。商品は写真1〜3枚目となります。

その他の写真はイメージ写真です。

スノーピークフラットバーナー(IGT規格)互換性があります。

※価格設定は自分のタイミングで変更させて頂きますので、値引き交渉のコメントはご遠慮願います。

#フラットバーナー

#オンユーライフ

#onulife

#スノーピーク

#igt

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

