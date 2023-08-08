正式的 buddy Optical cis バディオプティカル サングラス/メガネ

ブランド Buddy Optical / バディオプティカル

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アイテム cis（チス）

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カラー シルバー

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size : 幅13cm テンプル15.2cm

ヴィンテージ眼鏡 増永眼鏡 GMS丸眼鏡メガネ昭和当時モノ 古道具

レンズ幅4.2cm 鼻幅2.6cm

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MOSCOT 100YEARS レムトッシュ特別モデル44☆未使用

(カラーレンズに変更)

泰八郎謹製 T-104 ブラック BK セルロイド



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正規良 hyde着 ヴェルサーチ メデューサ メタルサングラス 黒×緑系 付属有



Ray-Ban レイバン サングラス アビエーター RB3025 L2823

定価 30,800円

商品の情報 ブランド オリバーピープルズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ブランド Buddy Optical / バディオプティカルアイテム cis（チス）カラー シルバーsize : 幅13cm テンプル15.2cm レンズ幅4.2cm 鼻幅2.6cm(カラーレンズに変更)material : pure titanium定価 30,800円

商品の情報 ブランド オリバーピープルズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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