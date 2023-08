第一藝文社刊

第一藝文社刊生花の藝術 山根翠堂四季代表作集昭和十一年発行でかなり古く状態は悪いですが、レアな本です。ブックケースなしです。

