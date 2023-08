supureeeee子様

お取り置き になります。

購入は、お控えください。

the row

ザロウ

Bindle Three レザー

ホーボーバッグになります。

昨年夏、ハワイ直営店にて購入。

購入価格30万円ほど。

特にブラックは、人気完売品にて入手困難になっています。

#Bindle Three

#Bindle Three Bag in Leather

#レア

素材

カーフスキン100%

裏側 スエード

強化レザーベース

イタリア製

サイズ

30.5x 28.6 x 13.3 cm

カラー

ブラック

お値下げ不可

supureeeee子様お取り置き になります。購入は、お控えください。the rowザロウBindle Three レザーホーボーバッグになります。昨年夏、ハワイ直営店にて購入。購入価格30万円ほど。特にブラックは、人気完売品にて入手困難になっています。#Bindle Three #Bindle Three Bag in Leather#レア素材カーフスキン100%裏側 スエード強化レザーベースイタリア製サイズ30.5x 28.6 x 13.3 cmカラーブラックお値下げ不可

