高品質の激安 100-400F5-6.3 SIGMA DG キャノンEF HSM/C OS レンズ(ズーム)

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド シグマ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

値下げしました。SIGMA 100-400F5-6.3 DG OS HSM/Cキャノン用です。使用頻度があまり高くないため出品いたします。3年位持っていますが、殆ど防湿庫でお留守番で10回程度しか持って出かけていません。カビ、クモリありませんレンズ内多少ゴミが見られますが、使用には問題ないかと思います・レンズケース(HAKUBA ハードボトム02レンズケース 120-240) ・レンズフィルターもおつけします。※SIGMA USB DOCK も防湿庫にあったので一緒にしました。#シグマ#SIGMAカラー···ブラックマウント···キヤノンEFマウント系フルサイズ対応···フルサイズ対応可

