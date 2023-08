★プロフお読みください。

鮮やかなブルーチェックのワンピースです。

エナメルのベルト付きで、清楚なイメージです。

背面のボタンはダミーで開かず、

左サイドにファスナーのあるプルオーバーです。

※

ブルーレーベル•クレストブリッジは

バーバリーブルーレーベルの後継ブランドです。

使用感極めて少ない極美品です。

汚れ、ほつれなどはありません。

自宅保管の中古品ということを

ご理解いただいた上でご購入をお願いします。

神経質な方はご購入をお控え下さい。

商品に関しまして、注意を払い細かくご説明しておりますが、

小さな見落としなどある場合もございます。

ご了承くださいませ。

【平置き】

●総丈:約78cm

●肩幅:約35cm

●バスト:約40cm

●ウエスト:約38cm

●スカート幅:約90cm

●表記:38【Mサイズ相当)

素人採寸ですので多少の誤差はございます。

小さく畳む、圧縮するなど、

送料を抑えた梱包となりますのでご了承願います。

他サイトでも出品中ですので、

タイミングによっては在庫切れになっている場合がございます。(深夜帯など)

その際は出品者都合でキャンセルさせて頂きます。

ご了承のほど宜しくお願い致します。

他にも

★メンズファッション

★レディースファッション

★キッズ/ベビーファッション

★バッグ類/装飾品/靴

★雑貨/書籍/CD/DVD

★健康/美容/衛生

★DIY/建築資材/工具

色々出品してます!

ぜひご覧になってみて下さい♪

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ブルーレーベルクレストブリッジ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

