サイズ:Sサイズ

このサイズ感はあまり出回ってないと思いますのでこの機会にどうぞ。

170cmでサイズ感よく着用しておりました。

状態綺麗です。

出品迷っておりますので突然削除してしまう可能性がございますのでお早めにどうぞ。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド マルタンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

