注目ショップ ダイヤ1.0カラット　プラチナ製　ハーフエタニティリング　8.5号 保証書あり リング

ご覧いただきありがとうございます。

ビジュマム リング セット

名古屋大須のコメ兵で購入したハーフエタニティリングです。店頭にあったものの中で一番太さと輝きあるものをこだわって選びました。購入価格は8万円でした。保証書を写真最後に載せておきます。

宝石ルース 【巨大！規格外】名産地メキシコ産天然オパール21.445カラット鑑

写真で上手く写せなかったのですが内側にpt950の刻印があります。私的刻印はございません。

4℃ k10 YG ダイヤモンド リング 10号

撮影技術がなくて悔しいのですが、無色透明のうるうるダイヤがキラキラと輝き美しいです。総カラット1.0の輝きは指先を美しく彩ってくれます。

ティファニー Tワン ナロー ダイヤ リング 750(PG) 3.7g 4.5号

私はお出かけの時につけるくらいでしたが、特に宝飾品に興味のない男性に、いい指輪だね、どのブランド？と聞かれる事が度々ありました。

424.K18/Pt900 指輪 D 0.50ct ダイヤモンドリング 8号

基本は指輪のみの発送を予定していますが、ご希望があればプラス500円でコメ兵の黒のリングケース、白の外箱、紙袋をおつけします。コメ兵と分かりづらいデザインなのでプレゼントラッピングにもおすすめです。

ダイヤ ダイヤモンド リング 指輪 K18

ただ白の外箱には染みと痛みありますのでおまけ程度にお考えください。黒いリングケースは綺麗です。ラッピングご希望の方はプラス500円のお値段変更しますので、購入前にコメントをお願いします。

スタージュエリー ７号 ピンクトルマリンリング



カルティエ バレリーナ レディースのみ

高額商品のためいかなる理由でも返品は承っておりません。疑問点は納得いくまでコメントをお願いします。

pt900ブラックオパール2.22ct D0.24ct リング 鑑別書付き

大切に使ってくださる方にお譲りできたら幸せです。

ダイヤモンドリング 18K 11号

良いご縁がありますように。

パヴェ ダイヤモンド リング 指輪 k18



ete エテ K10 レイヤード ダイヤモンドリング15号

素材 プラチナ ダイヤモンド 真ん中のダイヤが一番大きなデザインです

K18ダイヤモンドリング0.550ct0.640ct 4.83g

サイズ 8.5号（写真3）

k18南洋真珠ゴールデンパール天然ダイヤモンドリング



y様 スイスブルートパーズ シトリン ペリドット ルチルクォーツ リング 17号

材質···プラチナ

K14YG ゴールド製 リング

装飾···ダイヤモンド

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。名古屋大須のコメ兵で購入したハーフエタニティリングです。店頭にあったものの中で一番太さと輝きあるものをこだわって選びました。購入価格は8万円でした。保証書を写真最後に載せておきます。写真で上手く写せなかったのですが内側にpt950の刻印があります。私的刻印はございません。撮影技術がなくて悔しいのですが、無色透明のうるうるダイヤがキラキラと輝き美しいです。総カラット1.0の輝きは指先を美しく彩ってくれます。私はお出かけの時につけるくらいでしたが、特に宝飾品に興味のない男性に、いい指輪だね、どのブランド？と聞かれる事が度々ありました。基本は指輪のみの発送を予定していますが、ご希望があればプラス500円でコメ兵の黒のリングケース、白の外箱、紙袋をおつけします。コメ兵と分かりづらいデザインなのでプレゼントラッピングにもおすすめです。ただ白の外箱には染みと痛みありますのでおまけ程度にお考えください。黒いリングケースは綺麗です。ラッピングご希望の方はプラス500円のお値段変更しますので、購入前にコメントをお願いします。高額商品のためいかなる理由でも返品は承っておりません。疑問点は納得いくまでコメントをお願いします。大切に使ってくださる方にお譲りできたら幸せです。良いご縁がありますように。素材 プラチナ ダイヤモンド 真ん中のダイヤが一番大きなデザインですサイズ 8.5号（写真3）材質···プラチナ装飾···ダイヤモンド

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

スタージュエリー ルビー 7号 未使用k18WG サファイア ダイヤモンド リングダイヤモンドシライシ エタニティ リング Pt900 0.325ct 3.0gPTエメラルドリング4℃ K18PG ダイヤモンド プリンセスカット リング 9号[g73-73］天然コーンフラワー ブルーサファイア ダイヤ リング1.49ct k18 fティファニー 1837™ 20号Tiffany & Co. ティファニー 1837リング 指輪 シルバー美品 MARIHA リング ゴールドチルクォーツ ラウンドM シグネチャートムウッド シグネットリング サイズ54