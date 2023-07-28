【2022年製 新品】 2023 BBM 日本ハム 3枚限定コンボ直筆サイン 田中正義&池田隆英 スポーツ選手

BBM北海道日本ハムファイターズベースボールカード2023 コンボ直筆サインカード（ラストナンバー） 田中正義&池田隆英です。
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‼️Dirk Nowitzki‼️直筆サインカード‼️極美品‼️ノビツキー
状態は写真にて確認をお願いします。
★値下げ★野球カード195枚＋おまけ3枚
⚠️自宅保管ですので、神経質な方や気になられる方のご購入はお控え下さい。
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マグネットホルダーに入れて発送予定です。
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サイン有無...有り
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BBM北海道日本ハムファイターズベースボールカード2023 コンボ直筆サインカード（ラストナンバー） 田中正義&池田隆英です。状態は写真にて確認をお願いします。⚠️自宅保管ですので、神経質な方や気になられる方のご購入はお控え下さい。マグネットホルダーに入れて発送予定です。#日本ハムファイターズ#BBM2023#直筆サイン#田中正義#池田隆英ジャンル（スポーツ選手）...野球サイン有無...有り