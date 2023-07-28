【2022年製 新品】 2023 BBM 日本ハム 3枚限定コンボ直筆サイン 田中正義&池田隆英 スポーツ選手

BBM北海道日本ハムファイターズベースボールカード2023 コンボ直筆サインカード（ラストナンバー） 田中正義&池田隆英です。

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‼️Dirk Nowitzki‼️直筆サインカード‼️極美品‼️ノビツキー

状態は写真にて確認をお願いします。

★値下げ★野球カード195枚＋おまけ3枚

⚠️自宅保管ですので、神経質な方や気になられる方のご購入はお控え下さい。

美品☆杉本健勇ユニフォーム&タオル

マグネットホルダーに入れて発送予定です。

手形 作者不詳 サイン有 手形にサイン 人気 入手困難 額装品 L61



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ジャンル（スポーツ選手）...野球

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サイン有無...有り

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

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羽生結弦 GIFT アフターパンフBBM 2021 ルーキーエディション 高橋宏斗 赤箔サイン