【正規逆輸入品】 millennium 新品未使用 parade 綾野剛着用 パーカー フーディー パーカー

新品未使用

millennium parade

GET HIGH STITCH HOODIE

サイズ L

カラー ブラック

袋から出して保管してましたが未着用です。

完全未使用になりますが素人保管のためその点ご理解いただける方のご購入お待ちしております。

こちらはドラマ「MIU404」で綾野剛さんが着用してたモデルです。

宜しくお願い致します。

#millenniumparade

#ミレニアムパレード

#ミレパ

#KingGnu

#常田大輝

#綾野剛

#MIU404

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

