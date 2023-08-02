【保証書付】 【ジャンク品】HC-WX995M ビデオカメラ

2018年に購入して、子供のイベントで使用していました。最近ピントがズレているようで、修理に出さずに買い替えることにしました。そのため、本製品を出品します。

dji POCKET 2 （MINI TRIPOD付）

それ以外の動作には問題が出ておりません。年数回の使用です。

新品★ゴープロマックス GoPro MAX CHDHZ-202-FX 360°



SONY 縦位置グリップ VG-C77AM

商品は写真のものが全てです。

※あおぞら様専用



パナソニック HC-VX985M-W

ジャンク品であることを十分にご理解の上、ご購入の検討をお願いします。

ゴープロ HERO9 使用2時間未満



釣りキチ太郎様 専用



HC-W580M Panasonic パナソニック

以下、製品情報です。

Sonyハンディカム HDR-PJ800 ＋ガンズームマイクロホン

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GoPro Fusion 360度カメラ

Panasonic HC-WX995M

現物のみ



スマホジンバル hohem m6 kit

4K撮影対応有

GoPro HERO 10 BLACK 本体

AVCHD: AVCHD Progressive

HITACHI DZ-BD9H ￼未使用

FULL HD対応有

insta360 go2 64GB Edition

WiFi: WiFi内蔵

ゴープロ/GoPro HERO7 BLACK

color: BROWN

SANYO Xacti デジタルムービーカメラ DMX-C6

ビデオ・フォーマット: メモリカード

DJI OZMO action オズモアクション ※説明文要確認

ビデオ・画質: AVCHD

GoPro HERO 11 Black

メモリカード対応種類: SDXC

え〜い！週末値下げ! SONY DCR-VX1000

モニタ有

Insta360 go 2 32GB 美品 自撮り棒付き 送料無料

光学ズームクラス別2: 18〜20倍

未使用 SONY ソニー アクセサリーキット ハンディカム ACC-TCV7A

内蔵メモリ有

GoPro HERO10 セット販売

動画圧縮方式: MPEG4

Panasonic 4K ビデオカメラ HC-VX992M-R アーバンレッド

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

moza moin camera

形状: 横型

【poco様専用】GoPro HERO7 BLACK セット

手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式+電子式

【ジャンク品】HC-WX995M

撮像素子種類: MOS/LiveMOS

SONY HDR-CX680(W) ビデオカメラ 白 1式 3脚 ケース メモリ

静止画有効画素数・クラス別: 751〜850万画素

GoPro Hero10（新品）＋中古アクセサリー多数



SONY CCD-TRV85K ビデオカメラ 付属品多数 カバン付き

#パナソニック

4K デジタルビデオカメラ 美品

#Panasonic

GoPro HERO10 Black +バッテリーセット

#WX995M

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2018年に購入して、子供のイベントで使用していました。最近ピントがズレているようで、修理に出さずに買い替えることにしました。そのため、本製品を出品します。それ以外の動作には問題が出ておりません。年数回の使用です。商品は写真のものが全てです。ジャンク品であることを十分にご理解の上、ご購入の検討をお願いします。以下、製品情報です。——————————————————————————-Panasonic HC-WX995M4K撮影対応有AVCHD: AVCHD ProgressiveFULL HD対応有WiFi: WiFi内蔵color: BROWNビデオ・フォーマット: メモリカードビデオ・画質: AVCHDメモリカード対応種類: SDXCモニタ有光学ズームクラス別2: 18〜20倍内蔵メモリ有動画圧縮方式: MPEG4動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上形状: 横型手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式+電子式撮像素子種類: MOS/LiveMOS静止画有効画素数・クラス別: 751〜850万画素#パナソニック#Panasonic#WX995M

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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