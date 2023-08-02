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【保証書付】 【ジャンク品】HC-WX995M ビデオカメラ

商品の説明

2018年に購入して、子供のイベントで使用していました。最近ピントがズレているようで、修理に出さずに買い替えることにしました。そのため、本製品を出品します。
dji POCKET 2 （MINI TRIPOD付）
それ以外の動作には問題が出ておりません。年数回の使用です。
新品★ゴープロマックス GoPro MAX CHDHZ-202-FX 360°

SONY 縦位置グリップ　VG-C77AM
商品は写真のものが全てです。
※あおぞら様専用

パナソニック HC-VX985M-W
ジャンク品であることを十分にご理解の上、ご購入の検討をお願いします。
ゴープロ　HERO9 使用2時間未満

釣りキチ太郎様　専用

HC-W580M Panasonic パナソニック
以下、製品情報です。
Sonyハンディカム　HDR-PJ800 ＋ガンズームマイクロホン
——————————————————————————-
GoPro Fusion 360度カメラ
Panasonic HC-WX995M
現物のみ

スマホジンバル hohem m6 kit
4K撮影対応有
GoPro HERO 10 BLACK 本体
AVCHD: AVCHD Progressive
HITACHI DZ-BD9H ￼未使用
FULL HD対応有
insta360 go2 64GB Edition
WiFi: WiFi内蔵
ゴープロ/GoPro HERO7 BLACK
color: BROWN
SANYO Xacti デジタルムービーカメラ DMX-C6
ビデオ・フォーマット: メモリカード
DJI OZMO action オズモアクション ※説明文要確認
ビデオ・画質: AVCHD
GoPro HERO 11 Black
メモリカード対応種類: SDXC
え〜い！週末値下げ!　SONY DCR-VX1000
モニタ有
Insta360 go 2 32GB 美品 自撮り棒付き 送料無料
光学ズームクラス別2: 18〜20倍
未使用 SONY ソニー アクセサリーキット ハンディカム ACC-TCV7A
内蔵メモリ有
GoPro HERO10 セット販売
動画圧縮方式: MPEG4
Panasonic 4K ビデオカメラ HC-VX992M-R アーバンレッド
動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上
moza moin camera
形状: 横型
【poco様専用】GoPro HERO7 BLACK セット
手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式+電子式
【ジャンク品】HC-WX995M
撮像素子種類: MOS/LiveMOS
SONY HDR-CX680(W) ビデオカメラ 白 1式 3脚 ケース メモリ
静止画有効画素数・クラス別: 751〜850万画素
GoPro Hero10（新品）＋中古アクセサリー多数

SONY CCD-TRV85K ビデオカメラ　付属品多数　カバン付き
#パナソニック
4K デジタルビデオカメラ　美品
#Panasonic
GoPro HERO10 Black +バッテリーセット
#WX995M

Cookieさま専用ライカ　フラッシュライト　SF20

商品の情報

ブランドパナソニック
商品の状態目立った傷や汚れなし
2018年に購入して、子供のイベントで使用していました。最近ピントがズレているようで、修理に出さずに買い替えることにしました。そのため、本製品を出品します。それ以外の動作には問題が出ておりません。年数回の使用です。商品は写真のものが全てです。ジャンク品であることを十分にご理解の上、ご購入の検討をお願いします。以下、製品情報です。——————————————————————————-Panasonic HC-WX995M4K撮影対応有AVCHD: AVCHD ProgressiveFULL HD対応有WiFi: WiFi内蔵color: BROWNビデオ・フォーマット: メモリカードビデオ・画質: AVCHDメモリカード対応種類: SDXCモニタ有光学ズームクラス別2: 18〜20倍内蔵メモリ有動画圧縮方式: MPEG4動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上形状: 横型手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式+電子式撮像素子種類: MOS/LiveMOS静止画有効画素数・クラス別: 751〜850万画素#パナソニック#Panasonic#WX995M

商品の情報

ブランドパナソニック
商品の状態目立った傷や汚れなし

【保証書付】 【ジャンク品】HC-WX995M ビデオカメラ

15分钟前

【保証書付】 【ジャンク品】HC-WX995M ビデオカメラ

¥34,000 ¥19,380

(税込) 送料込み
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出品者

18c1a13

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コメント (18)

18c1a13
【保証書付】 【ジャンク品】HC-WX995M ビデオカメラ 【保証書付】 【ジャンク品】HC-WX995M ビデオカメラ

ヤフオク! - U248【ジャンク品】 Panasonic HC-WX99

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