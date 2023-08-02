【保証書付】 【ジャンク品】HC-WX995M ビデオカメラ

2018年に購入して、子供のイベントで使用していました。最近ピントがズレているようで、修理に出さずに買い替えることにしました。そのため、本製品を出品します。
dji POCKET 2 （MINI TRIPOD付）
それ以外の動作には問題が出ておりません。年数回の使用です。
新品★ゴープロマックス GoPro MAX CHDHZ-202-FX 360°
SONY 縦位置グリップ VG-C77AM
商品は写真のものが全てです。
※あおぞら様専用
パナソニック HC-VX985M-W
ジャンク品であることを十分にご理解の上、ご購入の検討をお願いします。
ゴープロ HERO9 使用2時間未満
釣りキチ太郎様 専用
HC-W580M Panasonic パナソニック
以下、製品情報です。
Sonyハンディカム HDR-PJ800 ＋ガンズームマイクロホン
——————————————————————————-
GoPro Fusion 360度カメラ
Panasonic HC-WX995M
現物のみ
スマホジンバル hohem m6 kit
4K撮影対応有
GoPro HERO 10 BLACK 本体
AVCHD: AVCHD Progressive
HITACHI DZ-BD9H ￼未使用
FULL HD対応有
insta360 go2 64GB Edition
WiFi: WiFi内蔵
ゴープロ/GoPro HERO7 BLACK
color: BROWN
SANYO Xacti デジタルムービーカメラ DMX-C6
ビデオ・フォーマット: メモリカード
DJI OZMO action オズモアクション ※説明文要確認
ビデオ・画質: AVCHD
GoPro HERO 11 Black
メモリカード対応種類: SDXC
え〜い！週末値下げ! SONY DCR-VX1000
モニタ有
Insta360 go 2 32GB 美品 自撮り棒付き 送料無料
光学ズームクラス別2: 18〜20倍
未使用 SONY ソニー アクセサリーキット ハンディカム ACC-TCV7A
内蔵メモリ有
GoPro HERO10 セット販売
動画圧縮方式: MPEG4
Panasonic 4K ビデオカメラ HC-VX992M-R アーバンレッド
動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上
moza moin camera
形状: 横型
【poco様専用】GoPro HERO7 BLACK セット
手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式+電子式
【ジャンク品】HC-WX995M
撮像素子種類: MOS/LiveMOS
SONY HDR-CX680(W) ビデオカメラ 白 1式 3脚 ケース メモリ
静止画有効画素数・クラス別: 751〜850万画素
GoPro Hero10（新品）＋中古アクセサリー多数
SONY CCD-TRV85K ビデオカメラ 付属品多数 カバン付き
#パナソニック
4K デジタルビデオカメラ 美品
#Panasonic
GoPro HERO10 Black +バッテリーセット
#WX995M
Cookieさま専用ライカ フラッシュライト SF20
商品の情報
|ブランド
|パナソニック
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
2018年に購入して、子供のイベントで使用していました。最近ピントがズレているようで、修理に出さずに買い替えることにしました。そのため、本製品を出品します。それ以外の動作には問題が出ておりません。年数回の使用です。商品は写真のものが全てです。ジャンク品であることを十分にご理解の上、ご購入の検討をお願いします。以下、製品情報です。——————————————————————————-Panasonic HC-WX995M4K撮影対応有AVCHD: AVCHD ProgressiveFULL HD対応有WiFi: WiFi内蔵color: BROWNビデオ・フォーマット: メモリカードビデオ・画質: AVCHDメモリカード対応種類: SDXCモニタ有光学ズームクラス別2: 18〜20倍内蔵メモリ有動画圧縮方式: MPEG4動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上形状: 横型手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式+電子式撮像素子種類: MOS/LiveMOS静止画有効画素数・クラス別: 751〜850万画素#パナソニック#Panasonic#WX995M
商品の情報
|ブランド
|パナソニック
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし