商品名】ナイキ エアジョーダン1 ハイ OG SP "ネクストチャプター/スパイダーマン: アクロス ザ スパイダーバース"Nike Air Jordan 1 High OG SP "Next Chapter/Spider-Man:Across the Spider-Verse"【カラー】赤(レッド)【サイズ】27.0cm【付属品】ボックス・替紐なし・黒タグ・包装紙(写真にあるものが全てです)【状態】新品未使用【購入先】SNKRSアプリ抽選にて。先日のSNKRSアプリの限定アクセスにて購入したものです。人気のシカゴカラーとスパイダーマンのコラボです。6月に公開を控えたスパイダーマンのアニメーション映画最新作、「アクロス ザ スパイダーバース」に登場するエアジョーダン1の発売が決定。シカゴカラーを彷彿とさせる今作は、作中で主人公マイルス・モラレスが着用するデザインと同じになっている。スウェードとレザーをパーツごとに切り返したテキスタイルや、マルチバースを想起させる独特なグラフィックにも注目だ。撮影の為に、ボックスから出しただけです。スニーカーに巻かれていた包装紙が開封時から破れがありました。一度人の手に渡ったものですので、上記を含めて、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。常識の範囲内でお値下げは可能ですので、コメントにて希望金額を提示してください。NIKEナイキAJ1エアージョーダン1スパイダーマンメインカラー···レッド人気モデル···NIKE エアフォース1スニーカー型···ハイカット(High)

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

