人気特価 DAN 60s RIVER オープンカラーシャツ　チェックシャツ vintage シャツ

ヴィンテージのコットン100のオープンカラーシャツ

配色抜群のDAN RIVER FABRIC

夏の主役にどうでしょうか

•SIZE

L

肩幅45cm

袖丈58cm

身幅59cm

着丈67.5cm

着用者170cm

•MATERIAL

コットン100%

•COLOR

ミックス

•CONDITION

こちらの商品の状態は【A】です。

状態良好です。

【N】タグ付き新品未使用、デッドストック品

【S】ほぼ未使用の極美品

【A】多少の使用感はあるが、目立つダメージや汚れはない

【B】キズ、汚れ、使用感が見られる商品

【C】ダメージの大きいジャンク品

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

