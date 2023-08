ご覧いただき、ありがとうございます。

ナイキ エアナイキ ジョーダン1 レトロ ダークモカ



ジョーダン1 ホワイトシャドウ

#他にもスニーカーやアパレルを出品しております。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

