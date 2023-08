激安/新作 キャノン　EOS CANON kiss 付属レンズ多数！　美品！ X2 デジタルカメラ

《商品説明》

Nikonデジタル一眼レフカメラD3100

閲覧いただきありがとうございます^_^

こちらの商品は目立った傷や汚れなく美品になっておりますので是非購入のほう検討して下さい^_^

詳細詳細

ブランド キヤノン

モデル名 EOS Kiss X2

フォームファクタ デジタル一眼レフ

効果的な静止画分解能 12.2 MP

特徴 手ぶれ補正

色 ブラック

接続技術 USB

画面サイズ 3 インチ

フォトセンサーサイズ APS-C

商品の重量 475 グラム

さらなる高画質の実現と上位機種並みの機能を備えた普及型デジタル一眼レフカメラ“キヤノン EOS Kiss X2”が登場。普及クラスのデジタル一眼レフカメラでありながら、新開発の約1220万画素CMOSセンサーやライブビュー撮影機能など、最新の技術や機能を惜しみなく投入。年齢や性別を問わず誰もが、いつでも、どこでも気軽に高画質が得られるよう、本格的な撮影からプリントまでを簡単な操作で楽しめる環境を提供する。

《付属品》

写真に写っているものが全てになります。

《コンディション》

除菌清掃済み・動作確認済み

ペット喫煙者のいない環境

《発送》

24時間以内の発送を心がけております。

衝撃には十分配慮し、大切に梱包致します。

※不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい。 他の場所にも出品していますのでどちらかで売れれば急遽出品を中止させていただくことがありますのでご了承下さい。

コメント無し即購入OKです!

【注意事項】

※中古購入品のため、購入時期や使用頻度についてはお答えできかねます。

※トラブル防止のため、必ず状態の確認をお願いいたします。気になる点はお気軽にコメントしてください。

※初期不良などは必ず受取評価前にご連絡をお願いいたします。誠実に対応させていただきます。受取評価後の返品はできませんのでお気をつけください。

※中古品であるため汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます。

画像をご確認の上、ご購入下さい。

コメント無し即購入OKです!

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

