商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます。ニンテンドー3DS LL とびだせ どうぶつの森パック画面は傷なくきれいです。外装が小さな傷があるかと思います。商品状態は、画像をご覧ください。【付属品】本体互換性USBケーブル互換性タッチペン【動作確認】・ソフトの読み込み→〇・タッチ操作→〇・スピーカー→〇・ワイヤレス通信→〇・ボタン操作→〇※動作確認用のソフトは付属しませんよろしくお願いいたします。#任天堂 #ゲーム #本体 #Nintendo3DS #Nintendo_3DS #3DS

