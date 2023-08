【2022福袋】 realLEATHERリアルレザー／《7号》未使用 シープスキン ロングコート 毛皮/ファーコート

✨*・゜゜・*:.。..。.:*・'・*:.。. .。.:・* ・*:.✨

A-528

♡ブランド♡ realLEATHER リアルレザー

♡カラー♡ ベージュ シープスキン【羊革】

♡素材♡ お写真をご覧下さい♪

♡サイズ♡ 7号《S〜M》

♡平置き寸法♡

着丈/ 90cm

肩幅/ 40.5cm

身幅/ 45cm

袖丈/ 59cm

♡素人採寸の為誤差はご容赦ください。

♡商品説明♡

realLEATHERシープスキンロングコート

やわらかいシープスキン【羊革】のロングコート

ベージュカラーの春らしいコートです。

一枚は持っていたい、本革のコートです。

realLEATHERリアルレザー/《7号》未使用 シープスキン ロングコート

定価¥20900

未使用のきれいなお品ですが、ボタンが少し緩くなっている箇所があります。

⭐️お色に関しては主観を記載しております。モニター環境の違い、実際の色、見え方と異なる場合もございますのでご了承ください。

⭐️サイズに関しては製造メーカー、時期によって多少の誤差はございます。実寸を参考にご検討下さい。

⭐️発送は圧縮しての発送となります。

ご了承下さい。

⭐️お気軽にお問い合わせ下さい。

精一杯のご対応を心がけておりますଘ(੭*ˊᵕˋ)੭* ੈ♡

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 未使用に近い

✨*・゜゜・*:.。..。.:*・'・*:.。. .。.:・* ・*:.✨ ✨#ShopTAKE✨ ♡いろんなお洋服そろってます! ぜひご覧下さい♪ ☀️プロフィールもご覧下さい☀️✨*・゜゜・*:.。..。.:*'・*:.。. .。.:*・゜゜・*・*.✨ ❤️ご覧頂きありがとうございます╰(*´︶`*)╯♡A-528♡ブランド♡ realLEATHER リアルレザー♡カラー♡ ベージュ シープスキン【羊革】♡素材♡ お写真をご覧下さい♪♡サイズ♡ 7号《S〜M》♡平置き寸法♡着丈/ 90cm肩幅/ 40.5cm身幅/ 45cm袖丈/ 59cm♡素人採寸の為誤差はご容赦ください。♡商品説明♡realLEATHERシープスキンロングコートやわらかいシープスキン【羊革】のロングコートベージュカラーの春らしいコートです。一枚は持っていたい、本革のコートです。定価¥20900未使用のきれいなお品ですが、ボタンが少し緩くなっている箇所があります。 ʚ❤️ɞ素敵なご縁お待ちしておりますʚ❤️ɞ⭐️お色に関しては主観を記載しております。モニター環境の違い、実際の色、見え方と異なる場合もございますのでご了承ください。⭐️サイズに関しては製造メーカー、時期によって多少の誤差はございます。実寸を参考にご検討下さい。⭐️発送は圧縮しての発送となります。ご了承下さい。⭐️お気軽にお問い合わせ下さい。精一杯のご対応を心がけておりますଘ(੭*ˊᵕˋ)੭* ੈ♡

