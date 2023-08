VANSON バンソン

半袖パンチングメッシュレザージャケット

サイズ...SM

カラー...ブラック

柄・デザイン...無地

着丈60

身幅48

肩幅44

袖丈17

素人が測定ですので多少の誤差はあるかと思います。

参考程度でご検討ください。

目立つ程の傷や汚れはありませんが多少の使用感があります。

自宅保管ですので神経質な方は購入をお控え下さい。

コンパクトに畳んでの発送になります。

ご理解の上ご購入ください。

すり替え防止の為、キャンセル返品は受け付けませんので写真を確認していただきご納得されてからのご購入をお願いいたします。

疑問点などありましたらご連絡ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バンソン 商品の状態 やや傷や汚れあり

