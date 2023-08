ASUSTek Chromebook CX1 (CX1100CNA-GJ0040)

新品を購入後、数日ほど使用しただけで、美品だと思います。

付属品(ACアダプター)あります。動作確認済です。

★詳細情報★

メーカー‎ASUS

シリーズ‎ASUS Chromebook CX1

製品サイズ‎20.01 x 28.74 x 1.75 cm; 1.2 kg

電池‎1 リチウムポリマー 電池(付属)

商品モデル番号‎CX1100CNA-GJ0040

カラー‎シルバー

ディスプレイサイズ‎11.6 インチ

解像度‎1366x768ピクセル

解像度‎1366×768

CPUブランド‎Intel

CPUタイプ‎Celeron

CPU速度‎1100 MHz

プロセッサ数‎1

RAM容量‎4096 MB

メモリタイプ‎LPDDR4

最大メモリ容量‎8 GB

ハードディスク種類‎SSD

オーディオ出力‎ヘッドフォン, スピーカー

グラフィックアクセラレータ‎Intel HD Graphics 500

GPUブランド‎Intel

グラフィックカード種類‎統合された

VRAMタイプ‎Shared

VRAM容量‎4 GB

グラフィックカードインターフェース‎統合された

通信形式‎Bluetooth, Wi-Fi

ワイヤレスタイプ‎802.11a/b/g/n/ac, ブルートゥース

ワット数‎45 W

搭載光学ドライブ種類‎CD-ROMなし

OS‎Chrome OS

対応ソフトウェア‎WP/SSなし

バッテリー寿命‎12.5 Hours

同梱バッテリー‎はい

リチウム電池‎38 ワット時

リチウム電池パック‎電池内蔵

リチウムイオン電池数‎2

商品の重量‎1.2 kg

商品の情報 ブランド エイスース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

