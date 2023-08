第一ネット iphoneSE3第三世代 スターライト バッテリー100％【美品】 64GB スマートフォン本体

・モデル:iPhoneSE3 第三世代

・色:スターライト

・容量:64GB

・使用歴:5/11~5/21

・バッテリー最大容量:100%

・初期化:済み

・SIMロック : 解除済

・SIM:取り出し済

・修理歴、水没:なし

・残債:なし

Google Pixel 6a グレー 128GB 未使用 SIMフリー



【各ボタンの動作】○

【各カメラ動作】○

【ライト動作】○

【音・音量】○

【通信・通話】○

【顔認証】○

【wifi機能】○

【ネットワーク制限】○

SB iPhoneSE第3世代(128G)新品未使用SIMフリー



5/11日から使用。

サブ端末として一括購入しましたが、使う出番が殆どないため今回出品させて頂きます。購入初日からカバーとガラスフィルムを付けたので傷がほとんど無く新品とそこまで変わらないくらい綺麗な状態を保っています。

全ての角度から写真を撮ってあります。

付属品は写真にある物が全てで全て未使用で置いてあります。

悪用厳禁の観点から1部モザイク処理させて頂いてます。

使用用途が自宅の緊急時のみの使用だったので実際に使用する事は殆どなく新品と同じバッテリー100%を保っています。

iPhone 12 Pro Max シルバー 512GB SIMフリー



購入される場合カバーの有無、ガラスフィルムを外すか外さないかの選択をお願いします。

【ソフトバンク認定中古品!】iPhone 11 ブラック 64GB



アルコール消毒を本体 ケース 箱全て行ってから発送致します。

iPhone XS Max 64GB スペースグレイ



何かご不明点ありましたらコメントよろしくお願い致します。

当日または翌日以内に発送手配を行うよう心がけます。

iPhone8PLUS☆シャンパンゴールド☆256GB



すり替え防止、トラブル防止の為、返品はお断りさせていただきます。

【値下げ】iPhoneXR 64GBホワイトSIMフリー 付属品あり



以上で説明を終わります。

最後までご覧頂きありがとうございました。

iPhone SE 128GB ホワイト SIMフリー フィルム付き



#iPhone

#iPhonese

#iPhonese3

#第3世代

#第三世代

#se3

#アップル

#Apple

#スターライト

iPhone 13 Pro Max シエラブルー 128GB SIMフリー 美品



【未開封限定1台】iPhone Pro MAX 256GB スペースブラック



#AppleiPhoneSE第3世代64GBスターライト

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 未使用に近い

・モデル:iPhoneSE3 第三世代・色:スターライト・容量:64GB・使用歴:5/11~5/21・バッテリー最大容量:100%・初期化:済み・SIMロック : 解除済・SIM:取り出し済・修理歴、水没:なし・残債:なし【各ボタンの動作】○【各カメラ動作】○【ライト動作】○【音・音量】○【通信・通話】○【顔認証】○【wifi機能】○【ネットワーク制限】○5/11日から使用。サブ端末として一括購入しましたが、使う出番が殆どないため今回出品させて頂きます。購入初日からカバーとガラスフィルムを付けたので傷がほとんど無く新品とそこまで変わらないくらい綺麗な状態を保っています。全ての角度から写真を撮ってあります。付属品は写真にある物が全てで全て未使用で置いてあります。悪用厳禁の観点から1部モザイク処理させて頂いてます。使用用途が自宅の緊急時のみの使用だったので実際に使用する事は殆どなく新品と同じバッテリー100%を保っています。購入される場合カバーの有無、ガラスフィルムを外すか外さないかの選択をお願いします。アルコール消毒を本体 ケース 箱全て行ってから発送致します。何かご不明点ありましたらコメントよろしくお願い致します。当日または翌日以内に発送手配を行うよう心がけます。すり替え防止、トラブル防止の為、返品はお断りさせていただきます。以上で説明を終わります。最後までご覧頂きありがとうございました。#iPhone#iPhonese #iPhonese3#第3世代#第三世代#se3#アップル#Apple#スターライト#AppleiPhoneSE第3世代64GBスターライト

