ご覧頂きありがとうございます!

マルニの総柄シャツです。

なかなか珍しいデザインですので欲しい方はお早めに。

こちらの商品は他フリマサイトにも出品しておりますので、売り切れ次第出品を取消しさせて頂きます。ご注意下さい。

●ブランド

MARNI

マルニ

●サイズ

size 44

S相当

着丈:74cm

肩幅:43cm

身幅:50cm

袖丈:64cm

※平置きでの採寸となります。素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。

●カラー

パープル

紫

えんじ

●生産国

イタリア製

●素材

綿100%

● コンディション

こちらの商品は 【S】ランクです

【N】新品未使用。

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】USED品の程良い使用感あり。目立つダメージや汚れなし

【C】使用感と部分的にダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり

※あくまで中古品であることをご理解ください。購入後の返品は原則受け付けておりませんので、事前にお写真をよくご確認いただくか、ご質問ください。

●配送方法

簡易梱包、折り畳んでの発送です。

畳ジワなどはご了承下さい。

●特徴

商品の情報 商品のサイズ S ブランド マルニ 商品の状態 未使用に近い

