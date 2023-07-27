大人気の BURBERRYポロシャツ ポロシャツ

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド バーバリー 商品の状態 新品、未使用

バーバリーメンズポロシャツかなり昔、海外旅行先で購入未使用ですが、長い間自宅保管のため、ご理解の上ご検討くださいm(__)m商品について、かなり昔に購入のため、どのくらいの価格で購入したのか、忘れてしまっているので、様子を見ながら価格変更させていただきますので、ご了承ください。カラー...ブラック袖丈...半袖横幅平置きサイズ約47.5着丈平置きサイズ約64だいたいの大きさですので、多少の誤差はご了承ください。#バーバリー#メンズ#ポロシャツ#ブラック#ブランド#BURBERRY

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バーバリー 商品の状態 新品、未使用

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