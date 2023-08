#古着屋sourceのALLはこちら

★PR・特徴★

発売時に即完売したヴァイナルアーカイブのVEIL バラクラバになります。

いわゆるバラクラバとは違い、形的にはフードの形に近いので画像のようにスヌードやストールがわりに使って頂ける万能デザインです。

プリマロフト採用で非常に暖かく、自転車を乗る方やキャンプや釣りなど、アウトドアが好きな方もかなり使えるかと思います。

US ARMYのM-65ライナーなどにみられるひょうたん型キルティングのデザインになっております。

ほとんど使用感がなく、新品に違い状態です。

今の時期は使えませんが、冬に向けて先物買いされてはいかがでしょうか。

なかなか中古で出ていない商品なので、ご検討頂ければ幸いです。

【商品情報】

★カテゴリ:メンズ ストール キャップ

★ブランド:vainl archive

★素材 :プリマロフト

★色 :ダークグレー

★デザイン: キルティング バラクラバ

★サイズ :

表記: 着丈約: 身幅約: 肩幅約: 袖丈約:

【喫煙・ペット】なし

【発送】

・1日から2日の間で発送させて頂きます。

・基本的には配送用の地厚ビニールにて配送いたします。

【お願い事/ご了承事】

★当方素人のため、採寸や状態の表記はあくまで主観での判断となります為、予めご了承下さい。

★基本的には古着やビンテージの出品になります。

あまり神経質に気になる方はご購入をお控えください。

★トラブル防止のため気になることは事前にご質問下さい。

素材···ナイロン

商品の情報 ブランド ヴァイナルアーカイブ 商品の状態 未使用に近い

