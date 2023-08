新年の贈り物 【ポン様専用】60年代前期モデル　ベイカーパンツ ワークパンツ/カーゴパンツ

60年代前期モデルのベイカーパンツになります。

5年ほど前に古着屋で購入しました。

今では枯渇、高騰しているカーゴパンツですが、古いものとなると尚更球数が減ってきていると思われます。

サイズ表記はSと記載されておりますが、

平置きで

ウエスト 68cm

股上 34cm

わたり 32.5cm

股下 78cm

裾幅 22.5cm

となります。

多少の誤差はあると思いますので、ご理解の程お願いいたします。

自宅保管の為神経質な方はお控えください。

購入後の返品返金は一切受け付けておりません。

カラー···グリーン

パンツ丈···フルレングス

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 やや傷や汚れあり

