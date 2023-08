Balenciaga バレンシアガ

トラック 2 クリアーソール トレーナー

オープンタイプ スニーカー

TRACK 2 CLEAR SOLE TRAINERS

ホワイト white

22SSモデル

参考価格:143,000円

サイズ:41(26.0-27.0ぐらいのサイズ感です)

変え紐、ケース、タグ等の付属品あり

未使用新品

※イタリア正規販売店にて購入の確実な正規品であることは保証致します。

Balenciagaの人気のTRACKスニーカーのクリアソールタイプとなります。著名人の着用も多い、高級ダッドスニーカーのアイコン。オープンタイプのこのスニーカーは暖かくなるこれからのシーズンに重宝できると思います。

バレンシアガのスニーカーとしては軽量で涼しいので、シチュエーションを選ばず、真夏にも使えて便利だと思います。

とても履きやすいこのスニーカーは、著名人の着用も多いモデルで高級感は抜群です。

個人保管の為、神経質な方はご遠慮下さい。

即購入OKです。

★コンビニATM払いの方は24時間以内にお支払い頂ける方のみでお願い致します。

最近未払いが多いため、リピーターの方以外はお支払い予定日時をコメントお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド バレンシアガ 商品の状態 新品、未使用

