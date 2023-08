【激安アウトレット!】 【レア】中目黒ジャンティーク購入 Vintage ダブル ホワイトモールスキン シャツ

#古着屋sourceのALLはこちら

★PR・特徴★

個体数が少ないことで知られるドイツのダブルブレストホワイトモールスキンワークジャケットになります。

内田氏がオーナーを務める中目黒の名店、ジャンティークで購入しました。

サイズも珍しい大きめの50サイズ。

黄色味が強い個体が多い中、こちらはオフホワイトでコーディネートにも取り入れやすいと思います。

肉厚でモチモチとした良いモールスキン素材だと思います。

ヴィンテージのため、スレ汚れなどは多少ございますが、古着に慣れている方なら気にならないレベルかと思います。

【商品情報】

★カテゴリ:メンズ

★ブランド:ヴィンテージ ドイツ

★素材 :モールスキン

★色 :ホワイト 生成

★デザイン: ダブルブレスト

★サイズ :

表記: 着丈約:74 身幅約:58 肩幅約:51 袖丈約:63

【喫煙・ペット】なし

【発送】

・1日から2日の間で発送させて頂きます。

・基本的には配送用の地厚ビニールにて配送いたします。

【お願い事/ご了承事】

★当方素人のため、採寸や状態の表記はあくまで主観での判断となります為、予めご了承下さい。

★基本的には古着やビンテージの出品になります。

あまり神経質に気になる方はご購入をお控えください。

★トラブル防止のため気になることは事前にご質問下さい。

カラー···ホワイト

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

