ungrid 大人気商品!

【クリスチャン・ディオール】デニムジャケット

1度のみ着用の美品!

美品本物バーバリーブルーレーベル上質コットンデニムジャケット♫



kasurira カスリラ デニム ジャケット 古布リメイク

形がめちゃくちゃに可愛いです。

エレンディーク 美品 Gジャン

特に後と横から見たシルエットが神♡

H&M muglerウエストディテール クロップドデニム ジャケットM



美品! ungrid ビッグシルエットデニムジャケット

ヒップが隠れるほどのビッグサイズなので裾のタブで丸みを出したり、腕まくりをしたりしてサイズのバランスを取るとよりお洒落見えな1枚。

お値下げ致しました ジュンヤワタナベ 人気のデニムマント

程よく加工感も施しUSEDライクな仕上がり。

MM6 リバースデニム シャツ ジャケット コート オーバーサイズ



未使用タグ付き studior 330 ローラブランド Gジャン

カラー

PAMEO POSE デニムビッグブルゾンジャケット

どんなアイテムが来ようとも着回しが効くブルー

新品タグ付 アッパーハイツ デニムジャケット THE JEAN JACKET



ISSEY MIYAKE デニムジャケット 花柄

定価よりもお安く出品の為

Lee リー USA製 デニムジャケット Gジャン ジーンズ 古着女子 L

値下げ不可になりますので値下げコメントはスルー致します☺︎

【HELLO.SANFRANCISCO】フラワーカットアウトジャケット



ビックシルエットデニムジャケット



未使用タグ付き ヴィヴィアンウエストウッド デニムジャケット

◆スタッフ着用コメント

Desir et Raison ジャケット

・157cm/サイズFREE

APC デニムジャケット

今季一押しのビッグサイズのデニムジャケット!

古着 ビンテージ 80s デニム キルトブルゾン 刺繍 ♡花 3XL ジャケット

生地感は元々柔らかい素材感で、着用していくうちにより生地が馴染み、デニムを楽しんで頂けます?

IRO イロ オーバーサイズデニムジャケット【訳あり新品】

初秋から冬にかけてもニットやパーカーなども中に着ても窮屈感がなく着心地よく着用頂けます◎

オールドマンズテーラー R&D.M.Co-デニムジャケット Gジャン(リジット)

ルーズサイジングなので、ラフに着こなせるのもポイントです!

just a noon セットアップ



moussy×Disney ジーンズジャケット



orslow セカンド

サイズ フリー

PUFF SLEEVE DENIM BIG JACKETⅡ

着丈72cm/袖丈55cm/肩幅64cm

ヴィンテージ susan graver 刺繍 デニムジャケット



tomoumi onoのデニムジャケット



極美品 バーバリーロンドン デニムジャケット 160A ノバチェック柄

【素材】

ダーリッチ ギンガムデニムジャケット

綿100%

レア 90s ビンテージ アメリカ古着 デザイン古着 デニムジャケット 古着



ラフシモンズ ベスト ピンク 2022ss

現物写真は最後から2番目にあります。

DIESEL Gジャン kinds レディース可



【未使用】デニムジャケットJILL STUART ジルスチュアート M



新品BALENCIAGA ジャケット

#kbf #beams #ジーナシス #moussy

aaa様 room306 デニムシャツ ジャケット

#zara #cubesugar #ロデオクラウンズ 好きに

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アングリッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

