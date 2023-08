当季大流行 《US古着》ヴィンテージ MLB メンズXL程 チーム ベースボールシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

◎閲覧いただきありがとうございます◎

【美品】Y-3 Tシャツ 黒 L

ヴィンテージ・ユーズド商品を中心に出品しております!

出品中の他商品もよろしければご覧下さい^^

→#古着屋mog

MBL(メジャーリーグベースボール)

"アリゾナ・ダイヤモンドバックス "のベースボールシャツ☆

———————————————

【サイズ】メンズXL程 ※US L

【カラー】水色

【詳細サイズ(素人採寸です)】

肩幅 : 約59cm

身幅 : 約60cm

着丈 : 約80cm

袖丈 : 約25cm

【状態】 C

※クリーニング済み。

※一部シミ、リペア跡があります。

【S】デッドストック、ほぼ使用感のない美品のUSED商品。

【A】多少の使用感はあるが、状態は良好。

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない良品。

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり。

【D】過度の使用感や、目立つダメージ・汚れあり。着用は可◎

——————————————

★ 些細な質問やご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ね下さい♪

★コメントなしの即決OKです。

★中古品ですので神経質な方はお控え下さい。

※微細な汚れや小さなダメージの見落としがあるかもしれませんが、古着であることをご理解の上ご購入ください。

——————————————

☆お得なフォロー割引きしております☆

購入前にコメント欄でフォローしていることをお知らせください^^

※購入後は割引できませんので、ご了承下さい。

★10,000円以上→500円引き

★5,000円以上→200円引き

★2,000円以上→100円引き

ぜひぜひご利用ください♪

カラー···ブルー

袖丈···半袖

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド メジャーリーグベースボール 商品の状態 やや傷や汚れあり

