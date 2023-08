こちらは、鑑定済みショップで購入した正規品になりますので、安心してご検討下さい。

○ブランド

GUCCI

グッチ

○商品

トートバッグ

ハンドバッグ

バンブー

GGキャンバス

ハンドル肩掛け不可

A4収納可能

自立不可

○シリアルNo.・型番

写真参照

○カラー

ブラウン

茶色

※色は、1枚目が一番近いですが、モニター環境によって誤差がありますのでご了承下さい!

○サイズ

縦×横×マチ(約・cm)

31×29.5×9

ハンドル高さ 約14cm

○素材

キャンバス

レザー

○付属品

なし

○状態

★used

通常の使用感ございますが、目立つダメージなく問題なくご使用頂けます♪

表地 :使用感程度

裏地 :使用感程度

型崩れ :クセあり

角スレ :少し

持ち手 :小キズあり

金具 :スレ程度

ファスナー :良好

ペタ付き :なし

クリーニング後、レザー専用クリームでメンテナンスしておりますので、到着後すぐにお使いいただけます。

・その他、状態については、個人差がありますので、写真にてご判断下さい。

USED品のため、多少のシミやダメージ等はご了承下さい。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いいたします。

#サトーその他バッグ

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

