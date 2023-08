2022年春の 即購入不可 鋼の錬金術師 直筆サイン入り プレミアム複製原画（D） その他

こちらの出品は発送手続きにお時間頂く場合があります。

発送日の調整をする為購入前に必ずコメントにてお問い合わせください。

即購入された場合は発送の対応が出来ません。

原画展会場で購入したプレミアム複製原画です。

状態を写真撮る為に開封しましたが飾ったりはしておりません。新品の状態になります。

#少年ガンガン #鋼の錬金術師 #ハガレン #ハガレン展 #複製原画

鋼の錬金術師 直筆サイン入りプレミアム複製原画(D)

定価71500円程

※即払い以外の方法で購入を希望される方は、購入手続き前にコメントにていつお支払いかお伝えください。期限は当日中です。

⚠すり替え詐欺防止の為、発送前に当方が手書きで書いた商品ID記載したカードと、会場で購入した際に記入した購入申込用紙、身分証明書類を添えた写真を撮影して控えて保管します。

⚠荷物の受取と確認、評価をスムーズに行える方

こちらは高額出品ですので、受け取ったその日に対応出来る方が望ましいです。

※やむを得ない都合(緊急事態)で遅れてしまうのは除きます。

【NG】

お取引をスムーズに終わらせたいので、こちらから発送した日(当日含まず)から2日、地域により3日以内に荷物の受取と評価行えない方はご遠慮ください

値下げ交渉・即購入

購入後の無言取引

高額お取引ですので、ある程度日本語の文章を理解し会話が出来る方でお願いします

会話が成立しない、また返信がない場合、お取引が困難と判断しキャンセル手続きします

一度人の手に渡った物ですので細かな箇所が気になる方や神経質な方はお控えください

発送元から届いた時の箱に戻して発送します。

⚠万が一配送中にトラブルがあった場合はメルカリ運営局にお問い合わせください。

ご不明点ございましたらお問い合わせください。

高額商品になりますのでお互い安心出来るお取引を望みます。

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

