珍しい 着物～正絹単 着物

正絹の単の紬になるかと？

江戸小紋 単衣 紬地 万筋 黒×グレーm-s8061

スワトウ刺繍になります。

304mb5◇WAKKA ユリ カサブランカ 夏帯 半幅帯 ワッカ◇未使用品

何年か前に自分用に誂えました。

紗織 夏用 本場筑前博多織 正絹 着物 全通柄 未仕立て品 紗八寸名古屋帯①

お色も落ち着いた感じになります。

帯留 木製 顔 細工



根付

身丈162

【超逸品】⭐️本綴れ袋帯⭐️本金⭐️プラチナ⭐️六通⭐️松竹文様⭐️

裄丈68

【高級総蘇州刺繍訪問着◆エキゾチック更紗】ミントグリーン×ホワイト 白緑色 白

袖丈49

RK-074 振袖 縮緬 正絹 内側加工 しつけ糸 袷 広衿 着物

前幅23

未使用品すくい織り袋帯 富士山と波模様

後ろ幅30

正絹 黒留袖 写真映えする色使い 鮮やかさ 品の良さ

大体になります。

明石上布 紗紬 正絹 夏着物 新品、未使用品



正絹 やわらか縮緬 付け下げ

出品に辺り一応チェックはしておりますがお着物なので中々隅々までの確認は難しいです。

【新品未使用】袋帯 正絹 銀糸

ご理解をお願いしますm(__)m

道明 帯締め 奈良組 丸胡蝶 ローズ系

業者ではございませんので。

作家物 正絹着物

細かい事が気にならない方に。

絽綴れ 未使用 名古屋帯 長尺

コンパクトに畳んでの発送になります。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

正絹の単の紬になるかと？スワトウ刺繍になります。何年か前に自分用に誂えました。お色も落ち着いた感じになります。身丈162裄丈68袖丈49前幅23後ろ幅30大体になります。出品に辺り一応チェックはしておりますがお着物なので中々隅々までの確認は難しいです。ご理解をお願いしますm(__)m業者ではございませんので。細かい事が気にならない方に。コンパクトに畳んでの発送になります。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

アンティーク 中振袖 正絹 ちりめん 裾綿入り 流水紅葉文★新品未使用★ お値下げ！五嶋紐 帯締め陶彩染 加藤唐九郎 幾何学模様、八掛付 ちりめん 赤紫 絹100％【着】16009w 着物 付下げ 特選 刺繍入り 一つ紋 落款入り 抽象文様AK-1083 綺麗な緑色の夏着物 絽 色無地 一ツ紋 正絹 広衿 着物