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珍しい 着物～正絹単 着物

商品の説明

正絹の単の紬になるかと？
江戸小紋　単衣　紬地　万筋　黒×グレーm-s8061
スワトウ刺繍になります。
304mb5◇WAKKA ユリ カサブランカ 夏帯 半幅帯 ワッカ◇未使用品
何年か前に自分用に誂えました。
紗織　夏用　本場筑前博多織　正絹　着物　全通柄　未仕立て品　紗八寸名古屋帯①
お色も落ち着いた感じになります。
帯留　木製　顔　細工

根付
身丈162
【超逸品】⭐️本綴れ袋帯⭐️本金⭐️プラチナ⭐️六通⭐️松竹文様⭐️
裄丈68
【高級総蘇州刺繍訪問着◆エキゾチック更紗】ミントグリーン×ホワイト 白緑色 白
袖丈49
RK-074 振袖 縮緬 正絹 内側加工 しつけ糸 袷 広衿 着物
前幅23
未使用品すくい織り袋帯　富士山と波模様
後ろ幅30
正絹　黒留袖　写真映えする色使い　鮮やかさ　品の良さ
大体になります。
明石上布　紗紬　正絹　夏着物　新品、未使用品

正絹 やわらか縮緬 付け下げ
出品に辺り一応チェックはしておりますがお着物なので中々隅々までの確認は難しいです。
【新品未使用】袋帯　正絹　銀糸
ご理解をお願いしますm(__)m
道明　帯締め　奈良組　丸胡蝶　ローズ系
業者ではございませんので。
作家物　正絹着物
細かい事が気にならない方に。
絽綴れ　未使用　名古屋帯　長尺
コンパクトに畳んでの発送になります。

アンティーク 中振袖 正絹 ちりめん 裾綿入り 流水紅葉文

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

★新品未使用★ お値下げ！五嶋紐 帯締め

陶彩染　加藤唐九郎　幾何学模様、八掛付　ちりめん　赤紫　絹100％

【着】16009w 着物　付下げ　特選　刺繍入り　一つ紋　落款入り　抽象文様

AK-1083 綺麗な緑色の夏着物　絽　色無地　一ツ紋　正絹　広衿　着物
正絹の単の紬になるかと？スワトウ刺繍になります。何年か前に自分用に誂えました。お色も落ち着いた感じになります。身丈162裄丈68袖丈49前幅23後ろ幅30大体になります。出品に辺り一応チェックはしておりますがお着物なので中々隅々までの確認は難しいです。ご理解をお願いしますm(__)m業者ではございませんので。細かい事が気にならない方に。コンパクトに畳んでの発送になります。

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

珍しい 着物～正絹単 着物

52分钟前

珍しい 着物～正絹単 着物

¥20,000 ¥11,200

(税込) 送料込み
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  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

6f11a41f

 1476

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (6)

6f11a41f
珍しい 着物～正絹単 着物 珍しい 着物～正絹単 着物

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